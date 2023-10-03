Белоусов: участники конкурса "Экспортер года" победили в необъявленной войне против России

Вице-премьер РФ отметил, что 2022 год стал одним из самых сложных в новейшей истории страны

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Компании, которые приняли участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года", прошли жесточайший отбор и выжили несмотря на все попытки изолировать страну и прервать российский экспорт. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе заседания федеральной конкурсной комиссии, на котором будут определены победители конкурса.

"Позади 2022 год - наверное, один из самых сложных годов в нашей новейшей истории. Сегодня победители конкурса - те, кто будет признан победителями, да и номинанты, и все, кто участвует в конкурсе, - это компании, которые прошли жесточайший отбор, жесточайшую школу, и которые выжили несмотря на все попытки изолировать нашу страну, ликвидировать наш экспорт, прервать наши внешне-экономические связи. Поэтому, я считаю, что эти компании, люди, которые действительно победили в этой необъявленной войне", - сказал Белоусов.

Он также напомнил, что по итогам 2022 года российский товарный экспорт установил исторический рекорд, составив почти $600 млрд. Также, вопреки санкционным ограничениям, объем несырьевого неэнергетического экспорта в 2022 году достиг высокого уровня и составил почти $250 млрд.

"Эти цифры говорят сами за себя, но хотел бы еще раз зафиксировать, что за этими цифрами - труд огромного количества людей, команд менеджеров, работа сотрудников компаний, которые пробивали новые маршруты, выходили на новые рынки, это все требует очень высокой оценки, требует анализа, но заслуживает высочайших оценок", - отметил Белоусов.

"Отметим прежде всего то, что все компании, которые сегодня участвуют в номинациях, это все победители. Независимо от того, кто будет выбран, те, кто дошел до финала, те, кто попал на сегодняшнее мероприятие, на самом деле заслужили очень высоких оценок. Я их хочу всех поздравить и всех искренне совершенно поблагодарить", - добавил Белоусов.

О премии

Премия "Экспортер года" учреждена правительством России и проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Организаторами конкурсами выступает Российский экспортный центр (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и Минкомсвязи.