Evraz не смог опубликовать финотчетность за I полугодие

Причиной стало отсутствие аудитора, из-за чего компания не может подтвердить соответствие промежуточных результатов стандартам бухучета

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Холдинг Evraz не смог опубликовать финансовую отчетность за первое полугодие 2023 года из-за отсутствия аудитора, вследствие чего бы компания не смогла подтвердить, что промежуточные результаты были подготовлены в соответствии со стандартами бухучета, говорится в сообщении Evraz.

"Совет директоров компании рассмотрел промежуточные результаты, которые были должным образом подготовлены руководством компании. Директора не смогли подтвердить, что промежуточные результаты были подготовлены в соответствии с применимым набором стандартов бухгалтерского учета и дают правдивое и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом положении и прибыли или убытках", - говорится в сообщении.

Ранее компания сообщала, что не смогла подготовить отчет за 2022 год из-за отсутствия аудитора вследствие введенных против нее санкций.

Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.