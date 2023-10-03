В Чехии в 2022 году потребление газа предприятиями снизилось на 19,6%

Оно составило 4,61 млрд куб. м

ПРАГА, 3 октября. /ТАСС/. Потребление газа чешскими предприятиями в 2022 году в годовом исчислении снизилось на 19,6%. Об этом сообщило на своем сайте Чешское статистическое управление.

"Общее потребление газа компаниями и предприятиями республики, в которых задействованы более 20 сотрудников, в прошлом году составило 4,61 млрд куб. м, что на 19,6% меньше показателя предыдущего года", - отмечается в сообщении.

Причиной снижения потребления газа стала, как следует из текста, обострившаяся геополитическая ситуация и резкий рост цен на энергоносители. Это негативно отразилось и на использовании в 2022 году фирмами электроэнергии, однако падение в этом секторе было не столь значительным, как в случае с газом (лишь на 0,8% в годовом исчислении - до 45,4 ТВт⋅ч).

В Чехии произошло снижение использования предприятиями каменного угля. Если в 2021 году ими было потреблено 5,7 млн тонн, то в 2022 году - 5,1 млн тонн. При этом в 2022 году отмечено увеличение использования на 13% бурого угля, до 31,9 млн тонн.

На 11% в республике выросло потребление фирмами в 2022 году бензина, до 195,8 млн литров, при сокращении на 1,7% спроса на дизельное топливо - до 2,5 млрд литров.