Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти

Встреча пройдет в формате видеоконференции

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет стран - участниц соглашения ОПЕК+ соберется в среду, чтобы проанализировать ситуацию на нефтяном рынке. Встреча пройдет в формате видеоконференции.

В этот раз пройдет только заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором обычно оценивается текущая ситуация на рынке нефти и определяется рекомендация по политике альянса по добыче нефти. Однако комитет может при необходимости запросить общую встречу ОПЕК+ в любое время. Встречи министерского мониторинга сейчас проводятся раз в два месяца.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях ОПЕК+ сообщало, что мониторинговый комитет вряд ли будет рекомендовать изменение действующего плана альянса по добыче нефти.

На общей министерской встрече, прошедшей в июне в Вене, страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи до конца 2024 года. Сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчетам ТАСС, составит 1,272 млн баррелей в сутки (б/с). Кроме того, некоторые страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, будут до конца 2024 года добровольно сокращать добычу в общем объеме на 1,66 млн б/с. Эти же решения мониторинг ОПЕК+ подтвердил и на онлайн-заседании 4 августа.

В начале сентября Россия и Саудовская Аравия также заявили о продлении дополнительных мер для балансировки рынка. Так, Саудовская Аравия до конца года будет продолжать добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/ с. А Россия продолжит снижение экспорта нефти на 300 тыс. б/ с.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 14:00 мск. Общая министерская встреча альянса запланирована на 26 ноября 2023 года.