Каждая пятая российская компания поменяла название за последние три года

В качестве причины ренейминга 29% представителей бизнеса назвали изменение позиционирования компании

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Каждая пятая российская компания за последние три года сменила название. Об этом говорится в исследовании Ассоциации менеджеров. Всего в исследовании приняли участие более 200 российских и международных компаний.

"В качестве причины ренейминга 29% представителей российского бизнеса назвали изменение позиционирования компании. 21% респондентов при принятии такого решения руководствовался внешней повесткой, а 18% - новыми маркетинговыми планами и задачами компании", - отмечается в исследовании.

Также Ассоциация менеджеров отметила, что 82% российских компаний за последние три года изменили свою коммуникационную политику. Так, например, у компаний на передний план стали выходить темы поддержки сотрудников, ESG и другие социально-важные направления.

"Результаты исследования показывают реакцию бизнеса на события последних лет. Российским компаниям, не успевшим до конца оправиться от последствий пандемии, пришлось вновь перестраивать процессы в условиях политических, экономических и других факторов. В связи с внешними обстоятельствами некоторые организации были вынуждены провести ребрендинг или ренейминг, поменять акценты и темы, в то время как другие и вовсе избрали так называемый "режим тишины", сократив внешние коммуникации до минимума", - считает исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Более того, у 20% опрошенных компаний усилился акцент на антикризисных коммуникациях и еще у 14% были сокращены объемы внешних коммуникаций.

Для коммуникации с целевой аудиторией треть (30%) российского бизнеса использует публикации в СМИ, выяснили в ассоциации, 27% - различные мероприятия, а 23% общаются с целевой аудиторией через социальные сети и new media. "7% респондентов заявили, что используют для этих целей e-mail рассылки, а 4% - неформальные встречи. 9% затрудняются выделить превалирующий канал коммуникации", - добавили в ассоциации.