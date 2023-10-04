Авиакорпорация Air France-KLM приобретет 19,9% шведской SAS

Решение о предоставлении франко-нидерландской группе права на приобретение ценных бумаг принял совет директоров шведской компании

ПАРИЖ, 4 октября. /ТАСС/. Французско-нидерландская группа авиакомпаний Air France-KLM намерена приобрести долю в шведской авиакомпании SAS в размере 19,9%. Заявление для прессы опубликовала пресс-служба Air France-KLM.

Решение о предоставлении франко-нидерландской группе права на приобретение ценных бумаг принял совет директоров шведской компании. В то же время, согласно коммюнике, предложение об инвестировании должно быть еще окончательно утверждено и может претерпеть изменения в зависимости от потенциальных решений судебных и регулирующих органов, а также Еврокомиссии.

"Air France-KLM намерена играть активную роль в консолидации европейской авиации. Предполагаемое сотрудничество с SAS является одной из составляющих стратегической дорожной карты группы", - гласит коммюнике.

Инвестиции Air France-KLM составят $144,5 млн., из которых $109,5 млн. будут вложены в обыкновенные акции, а $35 млн. США будут предоставлены в виде обеспеченных конвертируемых облигаций. После завершения сделки Air France-KLM будет владеть максимум 19,9% бумаг (не контрольной долей) в акционерном капитале реорганизованной SAS AB, уточняется в заявлении.