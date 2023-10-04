4 октября, 00:19

В Японии могут упростить процедуры в области строительства заводов по выпуску чипов

Власти намерены ослабить ограничения на выделение участков земли под возведение новых предприятий

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность упрощения юридических процедур в области получения разрешений на строительство заводов по выпуску полупроводников и аккумуляторов. Об этом сообщил телеканал NHK.

В частности, власти намерены ослабить ограничения на выделение участков земли под возведение новых предприятий. Тем самым правительство рассчитывает улучшить условия для появления в Японии заводов такого типа, продукция которых необходима с точки зрения обеспечения экономической безопасности страны.

3 октября Министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило о выделении инвестиций на сумму 192 млрд иен (около $1,3 млрд) на улучшение работы завода компании Micron Technology по выпуску современных чипов, который расположен в Хиросиме. 

Теги:
Япония
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация