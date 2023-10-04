Шанхай вошел в пятерку популярных городов для отдыха россиян в ноябре

Рейтинг возглавили Стамбул, Паттайя, Бангкок и Дубай

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Шанхай занял пятое место среди пяти наиболее бронируемых зарубежных городов для отдыха в ноябре, возглавили рейтинг Стамбул, Паттайя, Бангкок и Дубай. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Среди зарубежных городов самым востребованным у российских туристов второй год остается Стамбул: в ноябре туда отправятся 5,9% клиентов сервиса, уже забронировавших жилье. В этом году отели в турецком городе бронируют на 45% реже. Далее следуют Паттайя и Бангкок: доля обоих городов составляет по 4,5%, а популярность выросла, соответственно, в 3,2 раза и в 2,5 раза. Кроме того, в списке популярных направлений оказались Дубай (3,6%, на 29,5% меньше, чем год назад) и Шанхай (2,2%, в прошлом ноябре бронирований не было, потому что Китай был закрыт для туристов)", - рассказали эксперты.

Кроме того, туристы бронируют на ноябрь отели в Риме, Римини, Париже, на Пхукете и в Ереване. Популярность Римини за год выросла более чем в 10 раз, Еревана - почти в два раза, Пхукета - на 33%. При этом спрос на бронирование отелей в Риме снизился на 12%, в Париже - остался на прошлогоднем уровне. В ноябре 2022 года россияне также часто ездили в Минск, Барселону и Алма-Ату, которые не вошли в топ этого года.

Согласно исследованию, остановиться в трехзвездочном отеле Стамбула в ноябре можно за 4,6 тыс. рублей в сутки, в Паттайе - за 2,4 тыс. рублей, в Бангкоке - за 3,3 тыс. рублей, в Дубае - за 8,5 тыс. рублей, в Шанхае - за 4,9 тыс. рублей. Проживание в гостинице в Риме обойдется в 8,2 тыс. рублей в сутки, в Римини - 4,5 тыс. рублей, в Париже - 10 тыс. рублей, на Пхукете - 2,6 тыс. рублей, в Ереване - 3,3 тыс. рублей.