Минэнерго Казахстана: страна стремится укрепить статус энергетического лидера в регионе

Министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев подчеркнул, что власти осознают важность баланса между экономическими, социальными и экологическими аспектами развития энергетики

АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана стремятся к тому, чтобы укрепить статус регионального лидера в энергетической сфере. Об этом заявил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев на пленарной сессии Евразийского форума Kazenergy.

"Казахстан является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти и газа. Являясь неотъемлемым звеном международной энергетической системы, мы привержены содействию конструктивного глобального и регионального энергетического сотрудничества. Наша страна стремится укрепить статус энергетического лидера в регионе, выступая одним из важнейших политических и экономических центров современного мира. Для этого у нас есть все возможности", - сказал он.

По его словам, власти страны также осознают важность баланса между экономическими, социальными и экологическими аспектами развития энергетики. "Мы стремимся к сотрудничеству с международными партнерами, чтобы создать устойчивую и эффективную энергетическую систему, способную удовлетворить потребности нашего народа и при этом минимизировать негативное воздействие на окружающую среду", - отметил глава ведомства.