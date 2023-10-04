Токаев заявил, что Казахстан показал себя надежным экспортером энергоресурсов

Он также отметил, что республика активно развивает "необходимую транспортно-логистическую инфраструктуру"

АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к участникам Евразийского форума Kazenergy, который проходит в Астане, отметил, что республика показала себя как надежный поставщик энергетических ресурсов на мировые рынки.

"Современная глобальная энергетика сталкивается с серьезными климатическими и геополитическими вызовами, что подчеркивает важность энергетической безопасности, надежных цепочек поставок энергии, а также использования зеленых технологий. Казахстан показал себя как надежный поставщик энергетических ресурсов на мировые рынки, при этом активно развивая экспортные маршруты и необходимую транспортно-логистическую инфраструктуру", - говорится в обращении Токаева, которое зачитал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на пленарной сессии форума.

Президент Казахстана подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс является одним из основных драйверов прогресса в стране. "Отрасль привлекает крупные иностранные инвестиции и новые технологии. Одновременно с этим мы внимательно следим за диверсификацией экономики. Перед нами стоит вызов по созданию кластеров с высокой добавленной стоимостью через реализацию различных проектов, включая продвинутые проекты в нефтегазовой сфере", - отмечается в обращении Токаева.

Президент Казахстана выразил уверенность, что участники форума смогут обменяться идеями и разработают новые подходы дальнейшего развития энергетического сектора.