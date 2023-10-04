В России продажи новых автомобилей за девять месяцев выросли на 49%

Они достигли почти 906 тыс.

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Продажи новых автомобилей в России в январе - сентябре 2023 года выросли на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли почти 906 тыс. авто. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг".

"В январе - сентябре 2023 года рынок новых транспортных средств (до трех лет) составил 905 926 штук, (+49% относительно аналогичного периода 2022 года - 607 537 штук). При этом доля транспортных средств, изготовленных в стране, составляет порядка 50%", - отмечается в сообщении.

Рынок новых легковых машин в отчетном периоде составил 718,9 тыс. единиц, что на 48% больше показателя за аналогичный период 2022 года. Продажи легких коммерческих автомобилей за девять месяцев 2023 года выросли на 27%, до 70,7 тыс. авто. Объем рынка в сегменте грузовиков составил 103,3 тыс. штук (+85%), а в сегменте автобусов - 13 тыс. штук (+26%).

Продажи электромобилей за девять месяцев 2023 года увеличились в 2,1 раза и составили 12,2 тыс. штук, из них 1,9 тыс. электромобилей произведены в России. В структуре рынка электрокаров доля импортированных транспортных средств сохраняется на уровне 85%, уточняется в сообщении министерства.