Казахстан намерен начать транспортировку российского газа в Узбекистан до конца октября

Как отметил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, в настоящее время на территории республики завершаются ремонтные работы

АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют начать транзит российского газа в Узбекистан до конца октября. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на брифинге.

"В настоящее время завершаются ремонтные работы, которые проводятся на территории Казахстана. Они связаны со строительными работами, с выделением отдельной нитки для учета газа. Думаю, что в ближайшее время по завершении данных работ мы сможем объявить о начале транзита", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о сроках поставок российского газа в Узбекистан.

По его словам, "в соответствии с графиком работы должны быть завершены до конца этого месяца".

"Объемы газа согласовываются в соответствии с заявкой узбекской стороны. Как только мы получим заявку, мы сообщим конкретный объем транзита", - уточнил министр.

В августе Саткалиев сообщал журналистам, что власти Казахстана обсуждают транзит российского газа в Узбекистан в объеме от 1,5 млрд до 10 млрд куб м. По его словам, транзит газа из РФ в Узбекистан экономически выгоден Казахстану, поскольку республика получит дополнительные доходы. Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что идет подготовка казахстанского участка газопровода "Средняя Азия - Центр" для транспортировки российского газа в Узбекистан. Завершение работ планировалось 1 октября 2023 года.

В ноябре 2022 года Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать "тройственный газовый союз" для координации коммерческих интересов трех государств в этой сфере. В январе 2023 года министерства энергетики Узбекистана и Казахстана подписали с "Газпромом" план сотрудничества. Казахстанская сторона заявила, что будет исходить из экономической целесообразности данного предложения и не усматривает в проекте политического контекста.