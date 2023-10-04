В бюджет Москвы за восемь месяцев поступило более 2,7 трлн рублей

Основным фактором увеличения поступлений стало восстановление прибыльности хозяйствующих субъектов после 2022 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 2,7 трлн рублей поступило в бюджет Москвы за восемь месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее бюджетные доходы выросли на 12,9%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента финансов столицы.

"По состоянию на 1 сентября 2023 года в бюджет поступило 2 трлн 731,4 млрд рублей, что составляет 72,2% от плановых годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бюджетные доходы выросли на 12,9% или 312,1 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что налоговые и неналоговые доходы бюджета за отчетный период поступили в объеме 2,69 трлн рублей, из них налоговые доходы - 2,47 трлн рублей, неналоговые - 213,7 млрд рублей. Основными налоговыми доходными источниками столичного бюджета выступают налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, поступления по специальным налоговым режимам и налогу на имущество организаций.

Так, поступления по налогу на прибыль организаций составили 1,32 трлн рублей с ростом на 31,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основным фактором увеличения поступлений стало восстановление прибыльности хозяйствующих субъектов после 2022 года.

В департаменте рассказали, что по налогу на доходы физлиц в бюджет Москвы с января по август поступило 1,55 трлн рублей, темп роста составил 6,8%. Отмечается, что рост поступлений обусловлен повышением фонда оплаты труда, который произошел из-за увеличения количества занятых в столичной экономике и размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. По данным Мосстата, за первое полугодие текущего года среднесписочная численность работников в Москве выросла на 2% и достигла 5,34 млн человек.

Как отметили в пресс-службе, объем поступлений по специальным налоговым режимам в бюджет Москвы за вышеуказанный период увеличился на 10,2% и достиг 162,1 млрд рублей.

Поступления в бюджет от отраслей экономики столицы

Как рассказала руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, увеличение поступлений в бюджет Москвы зафиксировано от большинства отраслей городской экономики. "По итогам восьми месяцев 2023 года высокую положительную динамику демонстрируют поступления от строительной отрасли, IT-сектора, обрабатывающей промышленности, организаций и предприятий торговли", - процитировали в пресс-службе ее слова.

В департаменте уточнили, что на 26,3%, до 170,9 млрд рублей увеличились поступления в бюджет от компаний строительной сферы. Кроме того, в столице сохраняется рост поступлений от компаний информационно-телекоммуникационной отрасли. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года они увеличились на 19,7% и составили 167,7 млрд рублей.

Помимо этого, обрабатывающая промышленность показала рост на уровне 16,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, всего поступило 177,5 млрд рублей. По данным пресс-службы, это произошло в результате увеличения инвестиций в промышленный сектор столицы, открытия новых производств.

В департаменте дополнили, что столичная торговля увеличила поступления в бюджет города на 10,5%, всего поступило 421,7 млрд рублей. Позитивная динамика связана с улучшением финансовых результатов отрасли.

"Исполнение бюджета Москвы по доходам осуществляется в плановом порядке. Диверсифицированная структура доходной базы бюджета города позволяет обеспечить его сбалансированность, создавать запас прочности, оперативно реагировать на новые задачи и в полном объеме осуществлять финансирование всех городских обязательств", - добавила Зяббарова.