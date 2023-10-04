Правительство Нигера ввело запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа

По данным Reuters, излишки СНГ ранее экспортировались в Нигерию

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Власти Нигера объявили о запрете на весь экспорт сжиженного нефтяного газа (СНГ) до дальнейшего распоряжения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство.

Как отмечается, ограничения введены для снабжения внутреннего рынка, однако экспорт может быть разрешен в случае возникновения избытка энергоносителя. По данным агентства, излишки СНГ ранее экспортировались в соседнюю Нигерию.

26 июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) по итогам саммита 30 июля ввело санкции против мятежных властей в Ниамее. В частности, было объявлено о закрытии границ с Нигером и введении запрета на авиасообщение. Кроме того, были прекращены все финансовые операции с республикой, заморожены государственные активы Нигера в центробанках стран ECOWAS.