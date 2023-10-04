В Казахстане считают, что Туркмения и КНР могут стать поставщиками нефтепродуктов в ЕАЭС

По словам главы Минэнерго Казахстана Алмасадама Саткалиева, часть заводов выразили намерение получить соответствующие сертификаты

АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Туркмении и Китая могут стать поставщиками нефтепродуктов на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"В целом есть определенные правила, связанные с импортом нефтепродуктов на территорию ЕАЭС. Те заводы, которые поставляют нефтепродукты на нашу территорию, должны быть сертифицированы в соответствии с требованием Евразийской экономической комиссии", - сказал он.

По его словам, часть заводов выразили намерение получить соответствующие сертификаты. "В числе потенциальных поставщиков нефтепродуктов на территорию ЕАЭС мы видим НПЗ Туркмении, КНР. Данный процесс идет в рабочем порядке", - пояснил глава ведомства, отвечая на вопрос, рассматривает ли Казахстан альтернативные России источники импорта нефтепродуктов.