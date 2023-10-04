Продажи "Автоваза" в России в сентябре выросли в 1,8 раза

Они составили 36,2 тыс. авто

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Продажи "Автоваза" в России в сентябре 2023 года увеличились в 1,8 раза по сравнению с сентябрем прошлого года и достигли 36,2 тыс. авто. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя. По отношению к августу рост составил 8,7%.

Всего за январь - сентябрь 2023 года "Автоваз" реализовал 242,6 тыс. новых автомобилей, что на 96% превышает показатель за аналогичный период 2022 года.

"По итогам сентября 2023 года в России продано 36 231 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что на 8,7% выше августа 2023 года и является лучшим результатом за последние два года", - отмечается в сообщении.

Выпуск автомобилей Lada в III квартале, несмотря на возросшее санкционное давление, увеличился по сравнению с II кварталом в 1,7 раза - до 118 тыс. авто. В сентябре объем производства увеличился на 17% по сравнению с августом и составил почти 47 тыс. машин.

Комментируя попадание "Автоваза" в санкционные списки США, президент компании Максим Соколов отметил, что сегодня "Автоваз" готов сохранить максимальный темп работы и непрерывность производства.

"Прямое попадание компании в санкционные списки в настоящее время не оказывает значительного влияния на нашу работу, хотя мы не можем исключить появления второстепенных факторов, на которые "Автоваз" не имеет влияния - к примеру, прохождение зарубежных платежей или регулярность поставок материалов или субкомпонентов в адрес наших прямых поставщиков. Мы прилагаем максимум усилий для купирования этих рисков в зоне своих компетенций", - подчеркнул Соколов, слова которого приводятся в сообщении.

Продажи по моделям

Самым продаваемым в сентябре автомобилем по-прежнему остается Lada Granta: продажи модели выросли на 48,4% по сравнению с сентябрем 2022 года и достигли 19,9 тыс.

Продажи Lada Vesta NG в сентябре составили 7,3 тыс. авто, что является рекордом со старта продаж автомобиля в марте 2023 года. Всего с этого момента реализовано 24,4 тыс. Lada Vesta нового поколения.

Также в сентябре продано почти 4,1 тыс. внедорожников Niva Legend и почти 4,3 тыс. автомобилей Niva Travel.