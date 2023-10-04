Индекс PMI в сфере услуг РФ в сентябре снизился до 55,4 пункта

В исследовании S&P Global отмечается, что ценовое давление в секторе услуг оставалось исторически высоким

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ снизился в сентябре 2023 года до 55,4 пункта против 57,6 пункта в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании S&P Global.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

В исследовании отмечается, что ценовое давление в секторе услуг оставалось исторически высоким, однако темпы инфляции затрат на вводимые ресурсы и сборы за выпуск продукции несколько замедлились.

"Объем производства в компаниях сферы услуг увеличивался восьмой месяц подряд <…>. Более высокий уровень активности часто был связан с дальнейшим ростом числа новых предприятий и устойчивым улучшением состояния спроса", - говорится в сообщении.