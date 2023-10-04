В Москве выставят на торги право на комплексное развитие части бывшей промзоны

В результате в городе появится около 3 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии части бывшей промзоны "Грайвороново", право на реорганизацию площадки планируется выставить на торги. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В четвертом квартале этого года право на комплексное развитие части бывшей промзоны "Грайвороново" площадью 22,56 га планируется выставить на торги. Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается почти в 38 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - более чем в 1,1 млрд рублей. В результате в городе появится около 3 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что участки, входящие в проект комплексного развития территории, расположены вдоль Окской улицы недалеко от Рязанского проспекта и станций метро "Стахановская", "Окская" и "Кузьминки".

"На месте устаревших складов, автостоянок и автосервисов появится новый квартал с современным жильем общей площадью более 241 тыс. кв. м, из них 24,17 тыс. кв. м будет возведено по программе реновации. Запланировано также строительство свыше 205 тыс. кв. м объектов промышленного и общественно-делового назначения, включая логистический комплекс, детский сад для 300 воспитанников, школу для 575 учащихся, офисы, предприятия сферы торговли и услуг", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Как уточнили в пресс-службе, в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.