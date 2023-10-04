Российский рынок акций демонстрирует разнонаправленную динамику основных индексов

К 10:18 мск индекс Мосбиржи снизился до 3 141,74 пункта, индекс РТС рос до 995,25 пункта

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

К 10:18 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 3 141,74 пункта (-0,07%), индекс РТС рос на 0,15% - до 995,25 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,17% - до 3 138,62 пункта, индекс РТС рос на 0,14% - до 995,12 пункта.

На валютных торгах Мосбиржи на 10:18 мск курс доллара снижался на 0,16% - до 99,46 рубля, евро находился на отметке в 104,17 рубля (+0,01%), юань дешевел на 0,17% - до 13,574 рубля.