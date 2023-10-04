В Бишкеке лидеры стран СНГ обсудят торгово-экономическое сотрудничество

Заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев не указал точный состав участников заседания

БИШКЕК, 4 октября. /ТАСС/. Лидеры стран СНГ на предстоящем 13 октября в Бишкеке саммите обсудят широкую повестку, в том числе сотрудничество в торгово-экономической сфере. Об этом заявил журналистам заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев.

"Под председательством президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в городе Бишкеке 13 октября пройдет заседание Совета глав СНГ. В ходе предстоящего мероприятия будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств - участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - сказал он.

При этом он не указал точный состав участников этого заседания.