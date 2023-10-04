Медведчук заявил, что новый бюджет Украины демонстрирует экономическое поражение страны

При этом наиболее ощутимо, по словам политика, ударят по карманам украинцев нормы, связанные с ценами и субсидиями

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Проект бюджета Украины на 2024 год, внесенный правительством в Верховную раду, предусматривает рекордный дефицит и снижение социальной поддержки, что свидетельствует об экономическом поражении Киева. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Исходя из текста документа, Украину в следующем году ожидают рекордный дефицит и заимствования, минимальный рост социальных стандартов, уменьшение выплат субсидий, существенное погашение и обслуживание по прежним займам", - написал он в статье "В Верховную раду внесли бюджет экономического поражения страны" на платформе "Смотрим".

При этом наиболее ощутимо, по его словам, ударят по карманам украинцев нормы, связанные с ценами и субсидиями. "На украинца будут наступать непомерные цены, государство от помощи отстранится, миллиарды долларов, которые Запад вкачивает в войну, пройдут мимо украинских граждан, но они потом лягут на них непомерным внешним долгом, сделав их еще беднее. Все это говорит о том, что экономическую часть войны Украина уже проиграла, а этот бюджет можно назвать бюджетом экономического поражения", - заявил политик.

Он отметил, что пенсия и прожиточный минимум на Украине будут более чем в два раза меньше показателя 2013 года. Тогда минимальная пенсия в эквиваленте составляла $119, в 2024 году она будет $57. Прожиточный минимум в 2024 году составит $70, тогда как в 2013 году он составлял $147.

Сократится и помощь государства населению. Расходы на выплаты льгот и субсидий сократили в бюджете на следующий год на 11,1%, а еще ранее кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения на 83,3%. Если в 2023 году долг за коммунальные услуги, по оценкам Союза потребителей коммунальных услуг, составлял 140 млрд гривен ($3,8 млрд), в следующем будет значительно больше, считает он.

"Понимает ли это Зеленский и его команда? Конечно, понимают. Ведь именно они являются авторами этого поражения", - уверен Медведчук. По его словам, проиграет народ, но не они. Команда Зеленского сейчас сказочно богатеет, что вызывает тревогу в США и ЕС, где все настоятельнее требуют от Украины бороться с коррупцией, там понимают, что подобные экономические схемы - залог поражения режима, подчеркивает политик. "Сегодня гражданам Украины нет никакого смысла защищать этот грабеж, и чем раньше они это поймут, тем лучше", - заключил Медведчук.