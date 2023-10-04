"Ижмех" досрочно выполнил ГОЗ по поставке запчастей для продукции спецназначения

Объем выпуска этой продукции в 2022-2023 годах увеличился кратно, заявили в концерне "Калашников"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ижевский механический завод (ИМЗ, "Ижмех", входит в концерн "Калашников") досрочно выполнил гособоронзаказ (ГОЗ) 2023 года по поставке корпусно-механических частей для особо востребованной продукции спецназначения. Об этом сообщили в концерне.

"Ижевский механический завод (ИМЗ) досрочно и в полном объеме выполнил гособоронзаказ 2023 года по поставке корпусно-механических частей для особо востребованной продукции спецназначения. Объем выпуска этой продукции в 2022-2023 гг. увеличился кратно", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале концерна.

Как отметил управляющий директор ИМЗ Валентин Каргин, предприятие готово к наращиванию производства такой продукции. "На предприятии реализуется инвестиционный проект, направленный на рост выпуска продукции в несколько раз относительно показателей 2022 года", - привели его слова в концерне.

АО "Ижевский механический завод" - одно из крупнейших в РФ многопрофильных предприятий, выпускающее гражданское и служебное оружие, медицинскую технику, упаковочное оборудование, нефтегазовое оборудование, микроэлектронику и так далее. Штаб-квартира и производственные площадки находятся в Ижевске (Удмуртская Республика). ИМЗ входит в ижевский кластер группы компаний "Калашников" государственной корпорации "Ростех".