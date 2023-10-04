В Казахстане предложили связать энергосистемы стран - участниц ШОС

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев предложил также совместно изучить передовые направления сотрудничества в ШОС, такие как "технологии накопления и хранения энергии, внедрение элементов интеллектуальной энергосистемы и умных электросетей"

АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Казахстан предлагает изучить перспективы объединения энергосистем на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе прошедшего в Астане Энергетического форума ШОС.

"Мы заинтересованы в изучении возможности взаимосвязи электроэнергетической инфраструктуры на пространстве ШОС, в том числе в работе наших систем в параллельном режиме, включая максимальное задействование государств ШОС", - отметил Саткалиев.

Он предложил также совместно изучить передовые направления сотрудничества в ШОС, такие как "технологии накопления и хранения энергии, внедрение элементов интеллектуальной энергосистемы и умных электросетей".

Глава Минэнерго подчеркнул, что для обеспечения бесперебойного электроснабжения и энергетической безопасности в ШОС в Казахстане также заинтересованы в рассмотрении вопроса инвестирования в модернизацию и реконструкцию генерирующих установок. В этой связи в стране ведется активная работа по проведению ряда реформ, направленных на развитие сферы электро- и теплоэнергетики страны, указал Саткалиев.