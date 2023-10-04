МИД РФ рассчитывает на ускорение перехода к расчетам в нацвалютах с Латинской Америкой

Замглавы ведомства Сергей Рябков сообщил, что товарооборот России и Латинской Америки за последние пять лет вырос на четверть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Более энергичный переход к расчету в нацвалютах между РФ и странами Латинской Америки закрепит тенденцию к росту взаимного товарооборота, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на VI международном форуме "Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность" в Санкт-Петербургском государственном университете.

"Товарооборот России и Латинской Америки за последние пять лет вырос на четверть", - сказал Рябков на пленарном заседании форума. Он подчеркнул, что "в сегодняшних условиях для закрепления этой тенденции потребуется более энергичный переход на национальные валюты во взаиморасчетах, альтернативные каналы банковского сотрудничества, новые логистические цепочки".

Высокопоставленный дипломат отметил, что особенно высокий рост объема российского экспорта за соответствующий период, порядка 130%, наблюдается по таким товарам, как пшеница, удобрения и нефтепродукты.