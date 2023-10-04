Поезда между Львовом и Варшавой начнут курсировать впервые за 18 лет

Маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская Львовской области, где пассажиры будут осуществлять пересадку

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Укржелдорога" запускает с 15 октября сообщение между Львовом и Варшавой. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"С 15 октября 2023 года "Укржелдорога" запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Впервые за 18 лет между городами начнут курсировать поезда. Маршрут будет организован через станцию Рава-Русская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская Львовской области, где пассажиры будут осуществлять пересадку с поезда украинской ширины колеи (1 520 мм) на поезд европейской колеи (1 435 мм) и обратно.

По словам председателя правления "Укржелдороги" Евгения Лященко, железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином отныне получат 10 населенных пунктов Украины. В частности, по информации пресс-службы компании, сообщением с Варшавой и Люблином без дополнительных пересадок будут охвачены также Ивано-Франковск, Стрый, Коломыя, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовква. Пассажиры из других городов Украины смогут воспользоваться пересадкой во Львове.

Проект реализован в сотрудничестве с польским железнодорожным перевозчиком SKPL, подвижной состав которого будет выполнять рейсы из Варшавы в Раву-Русскую и обратно.

В марте издание РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ сообщало о ведении строительства участка железной дороги европейского стандарта с шириной колеи 1 435 мм от польской деревни Гребенное до украинской Равы-Русской. Представитель "Укржелдороги" сообщал о планах до конца 2023 года продолжить этот участок до Львова "по широкой колее, которая уже есть", что создаст возможность курсирования прямых поездов Варшава - Львов без пересадок и без замены шасси.