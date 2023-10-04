Министр нефти Индии предупредил о риске повторения кризиса 2008 года на энергорынке

Тогда цена за баррель топлива выросла до $134

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 октября. /ТАСС/. Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури предупредил о риске повторения на энергетическом рынке кризиса, подобного произошедшему в 2008 году, когда цена за баррель топлива выросла до $134. Об этом в своем пресс-релизе сообщило возглавляемое Пури ведомство по итогам его встречи с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.

Индийский министр в ходе встречи подчеркнул, что "из-за сокращения добычи, осуществляемого странами ОПЕК и ОПЕК+ с августа 2022 года и далее, фактически около 5% от общего объема мировых запасов нефти было изъято с рынка, что привело к росту цен на сырую нефть на 34% только за последние три месяца".

"Эти сокращения были произведены, несмотря на растущий спрос на энергоносители. Цены на сырую нефть марки Brent подскочили с $72 за баррель в июне до $97 за баррель в сентябре 2023 года, что создало серьезную нагрузку на мощности большинства стран - импортеров и потребителей нефти", - указал Пури.

"Не станет ли мировая экономика снова свидетелем ситуации, подобной экономическим потрясениям 2008 года? Цены на нефть марки Brent первоначально взлетели с $93,6 за баррель в январе 2008 года до $134,3 за баррель в июле 2008 года, что привело к ускорению глобального экономического кризиса, что в конечном итоге привело к разрушению спроса и очень низким ценам на нефть", - напомнил глава индийского Миннефти.

В связи с этим Пури "выступил за сбалансирование глобальных энергетических рынков путем обеспечения того, чтобы цены на сырую нефть не превышали платежеспособность стран-потребителей". Он призвал ОПЕК признать серьезность текущей экономической ситуации, а генерального секретаря организации - к прагматизму, чтобы обеспечить доступные цены на нефтяных рынках.