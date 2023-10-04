4 октября, 08:22

Рост расписок компании "Мать и дитя" на Мосбирже превышал 5%

Положительная динамика отмечена на фоне сообщения о намерении получить первичный листинг на Московской бирже

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Расписки компании "Мать и дитя" в ходе торгов на Мосбирже росли более чем на 5%, свидетельствуют данные торговой площадки. Положительная динамика отмечена на фоне сообщения о намерении получить первичный листинг на Московской бирже

По данным Мосбиржи на 10:02 мск, депозитарные расписки компании дорожали на 5,45%, до 880,5 рубля за штуку. К 11:13 мск расписки замедлили рост до 3,31% и торговались на уровне 862,6 рубля.

MD Medical объединяет 53 медицинских учреждения, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 43 амбулаторных клиники с присутствием на территории 27 регионов РФ. В 2022 году выручка MD Medical составила 25,2 млрд рублей, показатель EBITDA - 7,9 млрд рублей. 

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