В частности, экспорт минеральной продукции вырос почти на 61%

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Товарооборот Узбекистана и России вырос на 14,5% за семь месяцев 2023 года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на совместном заседания Узбекско-Российского и Российско-Узбекского деловых советов.

"У нас дополнительно на 14,5% товарооборот подрос в ценовом измерении за семь месяцев этого года, после чемпионского уровня прошлого года. Но если взять физические объемы, то физические объемы у нас выросли почти на 40%, причем вырос и экспорт, и импорт", - сказал Вольвач.

Экспорт минеральной продукции, по его словам, вырос почти на 61%, продовольствия - почти на 5%, химической продукции - более чем на 20%, на стабильном уровне находятся поставки металлов и древесины. "По импорту из Республики Узбекистан очень серьезно растут поставки текстильной продукции, более чем на 25%. Продовольственных товаров - 35%. <...> Увеличивается импорт машин и транспортных средств", - сказал Вольвач.

По данным ФТС России, которые приводила пресс-служба ТПП РФ, в 2022 году объем торговли между РФ и Узбекистаном вырос на 23% - до $9,3 млрд.

Совместное заседание Узбекско-Российского и Российско-Узбекского деловых советов состоялось в рамках третьего форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который проходит 4 октября в Казани.