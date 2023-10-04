4 октября, 08:30

Фонд ОПЕК выделил Ливии $500 тыс. на помощь пострадавшему от наводнения региону

Страна является членом - учредителем фонда ОПЕК и не имеет права на его поддержку, за исключением чрезвычайных грантов

КАИР, 4 октября. /ТАСС/. Фонд международного развития ОПЕК предоставил Ливии экстренный грант на полмиллиона долларов для поддержки усилий по оказанию помощи и восстановлению пострадавшей от наводнения провинции Дерна на северо-востоке страны.

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"В ответ на чрезвычайную ситуацию в гуманитарной сфере фонд ОПЕК выделил грант в размере $500 тыс. для оказания помощи пострадавшему населению", - приводит заявление фонда информационный портал Al-Wasat. По его данным, финансовая помощь будет направлена Ливийскому обществу Красного Полумесяца для дальнейшего распределения на местах.

Ливия является членом - учредителем фонда ОПЕК и не имеет права на его поддержку, за исключением чрезвычайных грантов. 

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