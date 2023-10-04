Доля расчетов в национальных валютах между Узбекистаном и РФ в I полугодии выросла до 55%

По словам замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вольвача, "растущий экспорт и импорт должен быть хорошо обеспечен расчетными механизмами"

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Доля расчетов в национальных валютах между Узбекистаном и РФ выросла до 55% в I полугодии 2023 года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на совместном заседании Узбекско-российского и Российско-узбекского деловых советов.

"Продолжаем идти в направлении расчетов в национальных валютах. <…> Растущий экспорт и импорт должен быть хорошо обеспечен расчетными механизмами. Мы уверены, что именно расчеты в национальных валютах, использование национальных, независимых от третьих, внешних, не всегда к нам лояльных участников финансового регулирования, система финансовых расчетов должна быть. И мы ее с нашими коллегами из Республики Узбекистан строим. До 55% в первом полугодии этого года выросла доля расчетов в национальных валютах. Начинали мы с 45%", - сказал Вольвач.

Совместное заседание Узбекско-российского и Российско-узбекского деловых советов состоялось в рамках третьего форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который проходит 4 октября в Казани.