ЦБ Армении заявил о готовности использовать меры для обеспечения финансовой стабильности

В течение последних пяти дней идет ослабление драма к доллару

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Центральный банк (ЦБ) Армении на фоне обесценивания армянского драма заявил, что следит за финансовыми рынками и гарантирует экономическую стабильность страны.

"В целях обеспечения нормального функционирования финансовых рынков Республики Армения Центральный банк будет осуществлять операции на валютном рынке Республики Армения. Центральный банк продолжает следить за финансовыми рынками и при необходимости будет использовать все имеющиеся в его арсенале инструменты, гарантируя ценовую и финансовую стабильность", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора

В течение последних пяти дней идет ослабление драма к доллару, вместо 387 за $1 в местных банках его уже продают за 425-430. Многие экономисты связывают данную тенденцию с потоком беженцев из Нагорного Карабаха, а также разговорами о возможном ухудшении армяно-российских отношений на фоне принятия Ереваном Римского статута, что крайне негативно восприняли в Москве.