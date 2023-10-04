В Москве выставили на торги права на пользование 36 новыми постаматами

Победители смогут пользоваться ими в течение пяти лет для оказания услуг по доставке заказов из онлайн-магазинов и маркетплейсов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на торги права на пользование 36 новыми постаматами, подключенными к сети "Московский постамат", в разных районах столицы. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента по конкурентной политике.

"На открытые аукционы выставили 36 постаматов в разных районах столицы. Победители смогут пользоваться ими в течение пяти лет для оказания услуг по доставке заказов из онлайн-магазинов и маркетплейсов. На торги приглашаются участники проекта "Московский постамат", заявку можно подать до 27 октября", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Ивана Щербакова.

В пресс-службе уточнили, что все постаматы установят в жилых кварталах, на асфальтированных площадках рядом с остановками общественного транспорта. Больше всего лотов выставили в Западном административном округе - 13, в Восточном - девять, в Юго-Западном - пять, в Юго-Восточном - три, а также по два в Зеленограде, Северо-Восточном и Северном округах.

Онлайн-аукционы пройдут 1 ноября. К участию в них будут допущены юридические и физические лица, заключившие соглашение о присоединении к проекту "Московский постамат". Подать заявку на присоединение к проекту можно в электронном виде на официальном сайте мэра Москвы. Для участия в торгах также нужны регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале столицы.