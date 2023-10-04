В Думу внесли законопроект о снижении вдвое штрафов для бизнеса

Санкции и высокие ставки по кредитам ощутимо бьют по бизнесу, отметил руководитель фракции Алексей Нечаев

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о снижении в два раза сумм штрафов для предпринимателей по 17 статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях. Об этом ТАСС сообщил руководитель фракции Алексей Нечаев.

"Поддержка людей дела - это рост экономики, работа для людей и налоги в бюджет. Если нам нужна экономическая независимость, пора отстать от предпринимателей и дать им спокойно делать свое дело. Санкции и высокие ставки по кредитам ощутимо бьют по бизнесу. Наша фракция внесла законопроект с предложением вдвое снизить штрафы по самым "ходовым" статьям КоАП. Пусть лучше предприятия вложат эти деньги в [свое] развитие и повысят зарплаты людям", - сказал парламентарий.

Согласно законопроекту (имеется в распоряжении ТАСС) двукратное уменьшение штрафов, в частности, предусмотрено по статьям: 5.27 (нарушение трудового законодательства), 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), 7.32 (нарушение порядка заключения, изменения контракта), 16.2 (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров), 16.16 (нарушение сроков временного хранения товаров) и 16.19 (несоблюдение таможенной процедуры).

В ряде статей кроме снижения штрафов также предлагается исключить наказание в виде приостановления деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Среди таких статей - 17.7 (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении) и 18.15 (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).