4 октября, 09:00,
обновлено 4 октября, 09:08

Покупка валюты по бюджетному правилу с 6 октября вырастет до 18,12 млрд рублей в день

Как сообщили в Минфине, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 398,72 млрд рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота с 6 октября по 7 ноября в рамках бюджетного правила составит в эквиваленте 18,12 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина России.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 398,72 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 6 октября 2023 года по 7 ноября 2023 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 18,12 млрд рублей", - сказано в сообщении. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация