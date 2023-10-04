Покупка валюты по бюджетному правилу с 6 октября вырастет до 18,12 млрд рублей в день

Как сообщили в Минфине, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 398,72 млрд рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота с 6 октября по 7 ноября в рамках бюджетного правила составит в эквиваленте 18,12 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина России.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 398,72 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 6 октября 2023 года по 7 ноября 2023 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 18,12 млрд рублей", - сказано в сообщении.