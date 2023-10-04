В МЭР заявили, что центр стратегического развития Узбекистана могут запустить в 2024 году

Замминистр экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил, что "создание подобного центра принесет пользу инвестиционному и торговому развитию между странами"

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Центр стратегического развития Республики Узбекистан может быть запущен в 2024 году. РФ и Узбекистан могут подписать меморандум в ближайшее время, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на совместном заседании Узбекско-российского и Российско-узбекского деловых советов.

"Прорабатываем с узбекистанской стороной создание Центра стратегического развития Республики Узбекистан. У нас есть практика создания таких центров с рядом государств, ближайших партнеров. Это очень хорошая площадка, такой проектный офис для внедрения лучших инвестиционных практик развития малого и среднего предпринимательства. <…> Я думаю, в ближайшее время, может на полях межправкомиссии, мы подпишем документы, меморандум, которые позволят нам со следующего года этот центр сформировать, юридически оформить и запустить его в работу", - сказал Вольвач.

Он отметил, что создание подобного центра принесет пользу инвестиционному и торговому развитию между странами.

Совместное заседание Узбекско-российского и Российско-узбекского деловых советов состоялось в рамках третьего форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который проходит 4 октября в Казани.