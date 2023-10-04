В Париже считают возможность ухода крупных французских компаний из РФ гибельной

В связи с этим "возможна переоценка стратегии Leroy Merlin в России", сказал отвечающий за промышленность министр-делегат Ролан Лескюр

ПАРИЖ, 4 октября. /ТАСС/. Резкий уход крупных французских компаний вроде Leroy Merlin из России был бы для них гибельным. Об этом заявил министр-делегат, отвечающий за промышленность Франции, Ролан Лескюр.

"Речь идет о крупном французском предприятии, поскольку Leroy Merlin является частью большой группы, - констатировал он в эфире Sud Radio. - Не хотелось бы, чтобы французская группа значительно ослаблялась. Конечно, это сложная ситуация, о чем я разговаривал с руководителями компаний. Но вот так резко вытаскивать вилку из розетки было бы для них гибельно".

Он добавил, что с пониманием относится к информации о том, что Leroy Merlin назвали в числе крупнейших иностранных компаний в России, при этом новость не вызывает у него ни сожаления, ни радости. "Ни то ни другое. Я это понимаю. Очевидно, что они соблюдают санкции. Они не попадают под режим ограничений, в противном случае они бы оттуда ушли", - сказал Лескюр, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр не исключил, что "возможна переоценка стратегии Leroy Merlin в России", но предостерег от поспешного принятия решений. "Необходимо быть осторожными, рассматривая возможность слишком короткого пути, который привел бы к значительному ослаблению крупного французского работодателя", - подчеркнул он.

Leroy Merlin входит в группу Mulliez Family Association, которая контролирует также сети Auchan и Decathlon. При этом последний решил продать свой бизнес в России.