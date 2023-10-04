Конвейерное производство спутников "Марафон" начнется в 2024 году

В планах "Роскосмоса" к 2025 году выпустить пять космических аппаратов, а к 2026 уже 44 аппарата

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Конвейерное производство космических аппаратов для интернета вещей "Марафон-IoT" начнется в 2024 году. Об этом сообщил директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.

"Система "Марафон-IoT" будет создаваться на абсолютно новых подходах. Уже в 2024 году на площадке "Информационных спутниковых систем" им. академика М. Ф. Решетнева планируется ввод в промышленную эксплуатацию конвейерного производства данного типа системы, которая обеспечит выпуск космических аппаратов с высокой периодичностью", - сказал он на пленарном заседании II Отраслевой научно-практической конференции "Созвездие Роскосмоса: траектория науки".

Генеральный директор АО "Решетнев" ("Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнева, входит в Роскосмос) Евгений Нестеров в своей презентации в рамках конференции отметил, что в планах предприятия к 2025 году выпустить пять космических аппаратов "Марафон-IoT", а к 2026 - уже 44 аппарата.

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. По словам бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, программа будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.

"Марафон-IoT" - спутниковая группировка для предоставления услуг интернета вещей, которая будет создана в рамках программы "Сфера". Всего в ее состав войдет более 250 аппаратов весом не более 50 кг каждый. Они будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км.