Китайский инвестор вложит 2,5 млрд рублей в завод автозапчастей в Подмосковье

На новом производстве будет создано порядка 150 рабочих мест для жителей Солнечногорского городского округа

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 2,5 млрд рублей вложит китайская компания "Хуацзин" в запуск серийного производства осевых агрегатов для грузовой прицепной техники на территории городского округа Солнечногорск. Запуск производства запланирован на 2024 год, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"В Подмосковье компания "Хуацзин" планирует запустить серийное производство осевых агрегатов для грузовой прицепной техники. Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 2,5 млрд рублей. На новом производстве будет создано порядка 150 рабочих мест для жителей Солнечногорского городского округа. К строительству первой очереди приступят уже в начале следующего года, а в IV квартале 2024 года инвестор планирует запустить производство", - сказала она.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что китайская компания "Хуацзин" специализируется на производстве запасных частей и деталей для грузовой прицепной техники под брендом HJ. При содействии Корпорации развития Московской области (КРМО) компания построит свой первый в России завод на территории индустриального парка "Есипово" в городском округе Солнечногорск.

Как рассказали в министерстве, предприятие будет запускаться поэтапно. До конца следующего года в работу запустят два производственных цеха: по производству осей и по производству подвесок. В перспективе линейка выпускаемой продукции будет увеличена, и на предприятии запустят линии по производству колодок, упорных устройств, элементов подвесок, а также линию штамповки. Как и заводы в Китае, предприятие в России будет оснащено самым современным высокотехнологичным оборудованием с компьютерным управлением.

"На сегодняшний день российские производители прицепной техники используют оси HJ как наиболее доступную альтернативу европейским - и по цене, и по качеству. Компания HJ одной из первых начала производить цельнокованую балку для оси методом горячего обжима. Технология позволяет решить проблему разрушения метала при высокой нагрузке. Такая же технология будет применяться и на производстве в индустриальном парке "Есипово". Производственные мощности нового предприятия в Подмосковье позволят производить в год 100 тыс. осей, 100 тыс. подвесок и до 400 тыс. колодок", - добавил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.