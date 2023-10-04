Минэнерго РФ: строительство Камбаратинской ГЭС-1 будет эффективнее совместно с партнерами

Россия намерена продолжить развитие сотрудничества в области безуглеродной энергетики со странами ШОС, сообщили в ведомстве

АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ считает, что проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии эффективнее реализовывать совместно с партнерами - Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном. Об этом заявил глава ведомства Николай Шульгинов в ходе выступления на полях Энергетического форума ШОС.

По словам министра, Россия намерена продолжить развитие сотрудничества в области безуглеродной энергетики со странами ШОС. Он напомнил о существующих крупных проектах, в числе которых Сангтудинская ГЭС-1 в Таджикистане, Муллалакская ГЭС в Узбекистане, а также Камбаратинская ГЭС-1 в Киргизии.

"Намерены дальше развивать безуглеродную энергетику, между нашими странами есть крупнейший инвестиционный проект в Таджикистане - Сангтудинская ГЭС-1, вторая по мощности ГЭС в стране, разработано ТЭО [технико-экономическое обоснование] проекта Муллалакской ГЭС в Узбекистане. Продолжаем работу по Камабарате-1, на четыре страны организовать проект будет более эффективно", - сказал Шульгинов.

В июне председатель правления Национального энергохолдинга Киргизии Таалайбек Байгазиев сообщал ТАСС, что страна открыта к предложениям с российской стороны по строительству Камбаратинской гидроэлектростанции, уточнив, что в настоящее время обновляется ТЭО проекта.

История вопроса

В сентябре 2012 года Россия и Киргизия подписали соглашения о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1, где российская сторона была единственным инвестором. Всего планировалось построить четыре ГЭС общей установленной мощностью 191 МВт. Каскад ГЭС стороны должны были возводить на паритетных условиях, этот же принцип сохранился бы и после ввода объектов в эксплуатацию.

В январе 2016 года Киргизия денонсировала соглашения с Россией о строительстве ГЭС. Одной из причин такого шага Киргизии являлось отсутствие решений по финансированию проектов.

В январе 2023 года главы энергетических ведомств Казахстана, Киргизии и Узбекистана подписали план совместной работы по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Гидроэлектростанция позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.

Установленная мощность Камбаратинской ГЭС-1 составит 1860 МВт, выработка электроэнергии - 5 640 млн кВт⋅ч. Схема выдачи мощности энергообъекта должна быть проработана в рамках ТЭО с учетом выдачи мощности в дефицитные энергорайоны энергосистем Киргизии и Узбекистана и реализации экспортного потенциала.