Дилерский центр автомобилей "Москвич" может появиться на Сахалине в 2023 году

На первом этапе он будет ориентирован на продажи и обслуживание электромобилей "Москвич 3е" для корпоративных клиентов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Дилерский центр автомобилей "Москвич" может появиться в Южно-Сахалинске до конца года. На первом этапе он будет ориентирован на продажи и обслуживание электромобилей "Москвич 3е" для корпоративных клиентов, сообщила пресс-служба московского автозавода.

"Москвич" планирует расширить географию своего присутствия - до конца года в Южно-Сахалинске откроется партнер бренда. На первоначальном этапе его деятельность будет сфокусирована на продаже и обслуживании электромобилей "Москвич 3е" для корпоративных клиентов", - говорится в сообщении автозавода.

Также "Москвич" начинает принимать заявки на получение статуса официального дилера автомобилей бренда в Санкт-Петербурге (в городе Кудрово Ленинградской области и в Невском районе в пределах между КАД и рекой Нева) и в Минеральных Водах.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал ТАСС, что количество городов, где продаются автомобили "Москвич", вырастет до 56. Сейчас автомобили можно приобрести в 25 городах России.

В феврале завод "Москвич" начал поставки кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" в российские города, в марте стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров. Также в сентябре завод запустил производство новинки - седана "Москвич 6", продажи которого планируется начать в октябре.