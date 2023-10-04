Уровень его потребления достиг минимума с 2005 года

ГААГА, 4 октября. /ТАСС/. Жители Нидерландов в 2022 году стали потреблять меньше мяса из-за инфляции, а уровень потребления достиг минимума с 2005 года. Об этом сообщил информационный портал nu.nl со ссылкой на доклад Вагенингенского университета и научно-исследовательского центра.

По его информации, в 2022 году жители Нидерландов потребляли в общей сложности 75 кг мяса и мясных продуктов на человека. Это на 1,1 кг меньше, чем годом ранее. Такого низкого уровня не было с 2005 года, говорится в исследовании.

Оно объясняет такие изменения инфляцией. В прошлом году жители Нидерландов сократили в основном потребление говядины и курицы, а свинину покупали так же часто, как в 2021 году. При этом цены на говядину и курицу за это время выросли быстрее, чем цены на свинину, отмечается в исследовании.