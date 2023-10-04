Московское предприятие запустило производство шоколадных десертов без глютена

До конца года планируют выпустить более 3 тыс. таких изделий

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский производитель полезной выпечки "Другой хлеб" приступил к производству безглютеновых шоколадных десертов для детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Столичные производители хлебобулочной продукции активно следуют современным тенденциям, расширяют ассортимент и предлагают новые виды изделий без глютена, сахара и пшеничной муки в составе. Кроме того, они уделяют внимание благотворительным инициативам. Так, московская компания по выпуску полезной выпечки при поддержке благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья разработала специальные шоколадные безглютеновые десерты для детей и приступила к их производству. Планируется, что до конца года выпустят более 3 тыс. таких изделий", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента Владислава Овчинского.

Отмечается, что в составе нового десерта нет яиц, сахара и молока, поэтому его можно давать детям с раннего возраста. Кроме того, новинка может стать отличной заменой классических сладостей для взрослых, которые питаются по специальным диетам, лечебным протоколам или в целом придерживаются здорового питания.

"Идея расширить ассортимент новым полезным десертом появилась у нас давно, но воплотили мы ее совсем недавно, так еще и с необычной задумкой. Мишки "Шоколадные" без глютена - это новый концепт. Мы будем направлять в благотворительный фонд "Движение вверх" 20% от стоимости каждого десерта", - цитирует пресс-служба основательницу компании Викторию Дудковскую.

Предприятие работает на территории города с 2019 года и производит широкий ассортимент бельгийских вафель, хлеба, макарон, подходящих для диетического питания. При производстве полностью исключен контакт с продуктами, содержащими глютен.