В Белоруссии считают Бурятию перспективным направлением для туризма

Председатель белорусского Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков отметил, что сейчас "эта сфера представлена очень скромно"

УЛАН-УДЭ, 4 октября. /ТАСС/. Белоруссия считает сотрудничество с Бурятией в сфере развития туризма перспективным направлением. Об этом сообщил журналистам председатель белорусского Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков.

"Из тех направлений, которые, на наш взгляд, наиболее перспективные, - <…> сфера туризма. Эта сфера [представлена] очень скромно", - сказал Шлычков. Он отметил, что в соседней с Бурятией Иркутской области в данный момент работает несколько туроператоров из Минска. "Я считаю, что Республика Бурятия ничем не хуже", - добавил он.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, в свою очередь, также отметил перспективы взаимного развития туризма. В аэропорту Байкал в Улан-Удэ построена новая взлетно-посадочная полоса, на очереди - строительство нового терминала. Идет реализация инфраструктурных проектов, строительство гостиничных комплексов и новых отелей на берегу озера Байкал.

Делегация из Белоруссии в среду работает в Бурятии. Рабочая группа прибыла в Улан-Удэ для обсуждения вопросов развития торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.

Внешняя торговля Бурятии с Белоруссией растет, по итогам первого полугодия 2023 года объем внешнеторгового оборота вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Белоруссия в общем объеме импорта среди 53 стран - партнеров Бурятии занимает второе место после КНР. На долю Белоруссии приходится 13,9% импортных поставок в Бурятию - это оборудование, изделия из пластмассы, текстиль, продукты питания. Из Бурятии в Белоруссию экспортируются древесина и деревянные изделия, продукция железнодорожного машиностроения, изделия из бумажной массы производства Селенгинского целлюлозно-картонного комбината.

Кроме того, действует соглашение между Байкальским текстильным комбинатом и производственно-торговым унитарным предприятием "Азотхимфортис" (Белоруссия) в сфере текстильной промышленности. Внешнеторговые контракты есть также между промышленными предприятиями, работающими в сфере машиностроения.