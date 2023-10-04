Турбизнес призвал отдать приоритет развитию въездного туризма в России

Как считают в РСТ, это позволит повысить качество предоставляемых услуг

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Для развития российской туристической отрасли необходимо сфокусироваться на въездном, а не на внутреннем туризме, это позволит повысить качество предоставляемых услуг. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на форуме регионов России "Развитие туристской инфраструктуры".

"Я считаю, что мы в рамках того движения, по которому мы сейчас идем, имеем шанс совершить некую стратегическую ошибку. Я считаю, что для развития отрасли необходима фокусировка на въезде, а не на внутреннем туризме, на чем мы сейчас сфокусированы", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что уже сейчас в России отмечается нехватка полноценного платежеспособного спроса.

"Дальнейшее наращивание туристических поездок приведет к тому, что мы будем вынуждены идти по пути снижения стоимости, чтобы обеспечить доступность услуг для населения, и, как следствие, к снижению качества этих услуг. В итоге будем вынуждены строить недорогие гостиницы, которые не находятся в плоскости интересов массового въездного туризма. А этот рынок очень большой", - пояснил Уманский.

В качестве успешного примера такой стратегии развития глава РСТ привел Турцию. Ее граждане имеют возможность достойно отдыхать в своей стране, потому что Турция в развитии ориентировалась на въездной туризм. В результате там удалось создать развитые курорты и качественный номерной фонд.