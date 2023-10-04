В Минэнерго поддержали разработку энергетической стратегии стран ШОС до 2030 года

С такой инициативой ранее выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики России поддерживает идею о разработке стратегии развития энергетического сотрудничества стран ШОС до 2030 года. Об этом сообщил глава министерства Николай Шульгинов в ходе своего выступления на полях Энергетического форума ШОС.

По его словам, в новых геополитических условиях взаимодействие между странами ШОС в области ТЭК, в первую очередь развитие новых перспективных совместных проектов, представляет наибольший интерес и высокую значимость для всех государств - участников организации.

"В этой связи мы поддерживаем разработку стратегии развития энергетического сотрудничества стран ШОС до 2030 года, предложенную президентом Казахстана, которая укрепит базу для налаживания диалога между государствами - членами объединения в энергетической отрасли", - сказал Шульгинов.

В июле глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил согласовать энергетическую стратегию ШОС. Принятие этого документа будет способствовать реализации целей повестки дня OOН в области устойчивого развития, отмечал президент.