В Кузбассе горные работы на части разреза "Глушинский" снова приостановили из-за нарушений

Прошлое решение суд вынес в июне

КЕМЕРОВО, 4 октября. /ТАСС/. Кемеровский районный суд вновь приостановил на 90 суток горные работы на отдельных частях угольного разреза "Глушинский" угольной компании "Ровер" из-за нарушений промышленной безопасности, которые представляют угрозу жизни работников предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Протоколом об административном правонарушении установлено, что 29.09.2023 были выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности на опасном производственном объекте "разрез угольный №1 ("Глушинский")" II класса опасности, находящегося в эксплуатации ООО "Ровер". Суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по ведению горных работ на отдельных участках сроком на 90 суток", - говорится в сообщении.

На момент проверки горные работы не велись, горно-транспортное оборудование отсутствовало. Однако суд посчитал, что угроза возникает при дальнейшем ведении горных работ. При этом компания не может гарантировать, что люди не будут находиться в определенных опасных зонах.

В июне суд приостанавливал горные работы в западной части разреза "Глушинский" по западному и восточному бортам в опасных зонах на 90 суток.