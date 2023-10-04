Как сообщил замгендиректора "КТК-К" Кайргельды Кабылдин, с начала года по 3 октября на морском терминале консорциума под Новороссийском на 441 танкер было отгружено порядка 48,2 млн тонн нефти

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в 2023 году может прокачать на экспорт рекордные 63,7 млн тонн нефти, говорится в сообщении компании.

"Согласно прогнозам, объемы перевалки нефти в этом году могут составить 63,7 млн тонн нефти, что превысит рекорд 2019 года, когда на экспорт было отправлено 63,3 млн тонн нефти", - сказано в сообщении.

С начала года по 3 октября на морском терминале (МТ) КТК под Новороссийском на 441 танкер было отгружено порядка 48,2 млн тонн нефти, отметил заместитель генерального директора "КТК-К" Кайргельды Кабылдин. В прошлом месяце компания обработала 48 танкеров, превысив при этом сентябрьский план погрузки на 211 тыс. тонн. "А если сравнивать с сентябрем 2022 года, то на МТ за указанный период этого года КТК отгрузил на 1,4 млн тонн нефти больше" - подчеркнул он.

"В 2026 году мы приступим к замене действующих с 2001 года двух выносных причальных устройств. Все необходимое оборудование для них планируется произвести на территории России. Кроме того, в ближайшие несколько лет планируем поменять 400 км линейной части магистрального нефтепровода", - сообщил топ-менеджер "КТК-К".

О КТК

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.