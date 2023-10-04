Казахстан призвал использовать механизмы ШОС для снижения рисков в энергетике

Для усиления практического взаимодействия на площадке ШОС в энергетической сфере необходимы меры по раскрытию транзитного потенциала и диверсификации экспортных маршрутов, считает министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев

АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Колебание цен на энергоносители и стабильность их поставок несут серьезные риски, в связи с чем Казахстан призывает использовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для их снижения. Об этом в ходе прошедшего в Астане Энергетическом форуме ШОС заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Мы сталкиваемся с нарастающими рисками, связанными с изменением мировых цен на энергоносители, геополитическими вызовами. Это стимулирует к поиску новых решений, направленных на обеспечение энергетической устойчивости", - подчеркнул глава Минэнерго. По его словам, для усиления практического взаимодействия на площадке ШОС в энергетической сфере необходимы меры по раскрытию транзитного потенциала и диверсификации экспортных маршрутов.

Саткалиев напомнил, что к 2030 году в Казахстане планируют нарастить добычу нефти до более 100 млн тонн в год. В этой связи поддержание существующих маршрутов, в том числе обеспечение надежной работы трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума, остается для Астаны приоритетом, подчеркнул Саткалиев. "Казахстан ведет работу по развитию транспортных маршрутов через Каспийское море. Мы готовы сотрудничать со всеми странами ШОС в этом направлении", - указал глава Минэнерго.

Также Саткалиев призвал укреплять в рамках ШОС сотрудничество в области альтернативной энергетики и развития технологий глубокой переработки угля.

Ранее в ходе форума Саткалиев призвал изучить перспективы объединения энергосистем на пространстве ШОС.