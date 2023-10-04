Турпоток между Россией и Китаем может превысить допандемийный уровень в 2024 году

Первая группа туристов из Китая прибыла в Россию по соглашению о групповом безвизовом обмене 10 августа 2023 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Туристический поток между Россией и Китаем может превысить допандемийный уровень в следующем году. Об этом сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в кулуарах форума регионов России "Развитие туристской инфраструктуры".

"Сейчас препоны все сняты, и я думаю, что на фоне этих изменений мы имеем все шансы, чтобы турпоток значительно рос и мог превысить 2019 год. Может быть, не сейчас, но в следующем году, думаю, да", - сказал он.

Ранее пресс-служба Минэкономразвития РФ сообщала, что взаимный турпоток России и Китая в 2023 году составит около 500 тыс. человек. В доковидный 2019 год взаимный турпоток достиг 4 млн человек - примерно по 2 млн человек с каждой стороны.

Первая группа туристов из Китая прибыла в Россию по соглашению о групповом безвизовом обмене 10 августа 2023 года. Документ предполагает, что организованные туристы в группе от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.