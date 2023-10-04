Песков сообщил, что кабмин "плотно занимается" изучением ситуации в "Роснано"

По словам пресс-секретаря президента, в госкорпорации есть "большая дыра"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Правительство России изучает финансовую ситуацию в "Роснано", в которой есть "большая дыра", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне госкорпорация заявила, что не в состоянии погасить свои долговые обязательства в полном объеме за счет собственных средств и есть признаки банкротства.

"Принимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации, там были определенные успехи. Но, если вы помните, президент РФ [Владимир Путин ранее] вскользь упомянул о достаточно большой дыре в этой корпорации, она, действительно, слишком большая. Правительство занимается этим вопросом", - сказал Песков.

В ответ на вопрос, считают ли в Кремле оправданным "спасать "Роснано", он заметил: "Вопросы, связанные с целесообразностью или нет, решаются на уровне правительства. Именно там генерятся соответствующие предложения". "Всем известно: там [в "Роснано"] есть проблемы. Это вопрос, которым очень плотно занимается кабинет министров", - заключил Песков.

Как отмечалось в отчете "Роснано", по состоянию на 30 июня 2023 года объем требований кредиторов без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по размещенным компанией облигациям значительно превышает стоимость активов (имущества) корпорации.

Президент РФ Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что в структуре нанотехнологий, которую Анатолий Чубайс "возглавлял долгие годы, там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры". В то же время глава государства отметил, что "там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования".